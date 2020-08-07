LGS tercih sonuçları 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB ile LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi burada

LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte, konu hakkında son dakika haberleri de öğrenci ve veliler tarafından yakında takip edilmeye başlandı. Özellikle 'LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak' sorusu, en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Aşağıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi ve merak edilen tüm detaylar yer alıyor!

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 LGS'ye ilişkin tercih takvimini duyururken lise tercih sonuçları açıklanma tarihi hakkında da bilgi verildi. LGS tercih sonuçları ile beraber boş kontenjanlar da açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından, 2020 LGS tercih sonuçları hakkında bilgi edinebilir; MEB takvimi ile konuya yönelik merak edilen ayrıntıları bulabilirsiniz.

İşte, 2020 LGS lise tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...