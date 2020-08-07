Hem öğrenciler hem de velilerini yakından ilgilendiren LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre; lise yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Lise tercih sonuçları ile birlikte yerleştirme nakil başvuru işlemleri de bu bağlamda önemli bir konu oluyor. Peki; LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları (lise yerleştirme) ile nakil işlemleri ne zaman başlıyor?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre; LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak olup saati henüz belli değildir. Lise tercih sonuçları için saat belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.