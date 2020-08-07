LGS tercih sonuçları 2020 ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB ile LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi!

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tercih sonuçları 2020 ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ile LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi!

tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtı, liseye geçiş için tercih yapan milyonlarca 8. sınıf öğrencisi tarafından merak ediliyor. Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavın ardından sonuçlar açıklanmış, öğrenciler de lise tercih işlemlerini gerçekleştirmişti. 29 Temmuz tarihinde sona eren tercih sürecinin ardından lise yerleştirme sonuçları hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. takvimi yayımlanırken açıklanma tarihi de duyuruldu. Peki, 2020 LGS lise yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 09:03 Son Güncelleme: 7.8.2020 15:25 ABONE OL
MEB duyurdu: 2020 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi

Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavın ardından milyonlarca 8. sınıf öğrencisi tarafından lise tercihleri yapıldı. Öğrenciler, 20 ila 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında e-Okul üzerinden lise tercihlerini tamamladı. Tercihlerin ardından ise LGS yerleştirme sonuçları merak edilmeye başlandı.

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (), 2020 LGS'ye ilişkin tercih takvimini duyururken lise tercih sonuçları açıklanma tarihi hakkında da bilgi verildi. ile beraber boş kontenjanlar da açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından, 2020 LGS tercih sonuçları hakkında bilgi edinebilir; MEB takvimi ile konuya yönelik merak edilen ayrıntıları bulabilirsiniz.

İşte, 2020 LGS lise tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih;

MEB duyurdu: 2020 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi

'in kılavuzunda yer alan takvime göre, LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 10 Ağustos 2020'de açıklanacak.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

a) Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

b) Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

MEB duyurdu: 2020 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

MEB duyurdu: 2020 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

MEB duyurdu: 2020 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi

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LGS tercih sonuçları 2020 ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB ile LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi!
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