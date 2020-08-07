LGS tercih sonuçları 2020 ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB ile LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi!

Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavın ardından milyonlarca 8. sınıf öğrencisi tarafından LGS lise tercihleri yapıldı. Öğrenciler, 20 ila 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında e-Okul üzerinden lise tercihlerini tamamladı. Tercihlerin ardından ise LGS yerleştirme sonuçları merak edilmeye başlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 LGS'ye ilişkin tercih takvimini duyururken lise tercih sonuçları açıklanma tarihi hakkında da bilgi verildi. LGS tercih sonuçları ile beraber boş kontenjanlar da açıklanacak.
Haberimizin detaylarından, 2020 LGS tercih sonuçları hakkında bilgi edinebilir; MEB takvimi ile konuya yönelik merak edilen ayrıntıları bulabilirsiniz.
İşte, 2020 LGS lise tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih;
MEB'in kılavuzunda yer alan takvime göre, LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 10 Ağustos 2020'de açıklanacak.
LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
a) Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
b) Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.
YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
.