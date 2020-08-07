YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi

YKS tercih maratonunun başlamasına saatler kala milyonlarca aday üniversite yerleştirme sonuçları için tarih araştırmasına başladı. Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından erişime açılan sınav sonuçları sonrası şimdi de adaylar kendi puanlarına uygun tercihlerini gerçekleştirecek. Bu kapsamda ise araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Üniversite yerleştirme ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor, sonuç tarihi belli mi? İşte detaylar…

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından açıklanan tarihlere göre; adaylar tercihlerini 6 Ağustos tarihi ile sistem üzerinden gerçekleştirmeye başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu detaylarına göre üniversite yerleştirme adımları belirlendi…