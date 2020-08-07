Son dakika: LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB ile 2020 LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi

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Son dakika: tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ile 2020 LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi

tercih sonuçları için heyecanlı geri sayım sona eriyor! Merkezi sınavda başarı için ter döken bir milyonu aşkın öğrenci, lise tercih işlemlerini tamamladıktan sonra LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Bu nedenle de lise adayı öğrenciler, 'LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?' sorusu veli ve öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu başlık altında, ile 2020 LGS tercih sonuçları tarihi ve tercihler hakkında detaylar yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 16:11 Son Güncelleme: 7.8.2020 16:11 ABONE OL
LGS tercih sonuçları 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB ile LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi burada

tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte, konu hakkında son dakika haberleri de öğrenci ve veliler tarafından yakında takip edilmeye başlandı. Özellikle 'LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak' sorusu, en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Aşağıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi ve merak edilen tüm detaylar yer alıyor!

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (), 2020 LGS'ye ilişkin tercih takvimini duyururken lise tercih sonuçları açıklanma tarihi hakkında da bilgi verildi. LGS tercih sonuçları ile beraber boş kontenjanlar da açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından, 2020 LGS tercih sonuçları hakkında bilgi edinebilir; MEB takvimi ile konuya yönelik merak edilen ayrıntıları bulabilirsiniz.

İşte, 2020 LGS lise tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...

LGS tercih sonuçları 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB ile LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi burada

'in kılavuzunda yer alan takvime göre, LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 10 Ağustos 2020'de açıklanacak.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

a) Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

b) Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

LGS tercih sonuçları 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB ile LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi burada

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

LGS tercih sonuçları 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB ile LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi burada

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

LGS tercih sonuçları 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB ile LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi burada

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Son dakika: LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB ile 2020 LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi
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