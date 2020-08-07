YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? 2020 YKS tercihleri son gün ne zaman? Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YÖK ATLAS GÜNCELLENDİ

Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki modüller güncellenerek, 2020-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı. YÖK Atlas programına, 2020-YKS sonrasında tercih yapacaklar için faydalı olacağı düşünülen "Üniversitelerimiz" adlı yeni bir modül daha eklendi.

Kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları Meslek Atlas modülündeYÖK Atlas'taki "Meslek Atlası" ile "Tercih Listesi" modülleri sayesinde adaylar, daha detaylı bilgilere ulaşacak.

Adaylar, Meslek Atlası modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerde yer alan lisans ve önlisans programları ile ilgili meslek bazında kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detaylarına ulaşabilecek.

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS BARAJ PUANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Pandemi sebebiyle YÖK yaptığı yazılı açıklamada TYT'de baraj puanın 150, AYT ve YDT sınavlarının baraj puanlarını 170'e çekildiğini açıkladı. TYT'de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan üniversiteleri tercih edebilecek. TYT sınavından en az 150 puan alan öğrenciler meslek yüksekokulu ve ön lisans programlarını tercih edebilecek. programlarını tercih edebilecek. AYT ve YDT sınav puanlarıyla üniversite tercihi yapacak adayların sınavlardan en az 170 puan alması gerekecek.