Dikey geçiş sınavı yarın! 390 bin aday DGS’de ter dökecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2 yıllık üniversite eğitimlerini, 4 yıla tamamlamak isteyenler için yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) 389 bin 308 adayın katılacağını bildirdi. 120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testlerin uygulanacağını, adaylara 150 dakika süre verileceğini anlatan Aygün, testlerde çoktan seçmeli soruların yer alacağını kaydetti. Aygün, gerekli kontroller için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunmaları gereken adaylara, saat 10.00'dan sonra içeriye alınmayacakları uyarısı yaptı. Aygün, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sınav binalarının veya okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edileceğini, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacağını kaydetti.