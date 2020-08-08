Halbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?

8 Ağustos 2020 bugün yapılan Halkbankası personel alımı sınavları tamamlandı. İstanbul, Adana, Ankara, Çorum gibi farklı merkezlerde gerçekleştirilen sınava katılım yoğundur. Yazılı sınav "Genel Yetenek Testi" bölümünden oluşup sonrasında her il için mülakat yapılacak. Peki; Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İşte Halkbank sınav sonuçları detayları!

HALKBANK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları için bir tarih verilmedi. Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler." denildi.