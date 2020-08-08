Halbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?

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Halbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?

personel alımı için sınava katılım gösteren adaylar sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar yapıyorlar. 18 farklı merkezde gerçekleştirilecek olan sınav ile bilgi teknolojileri müfettiş yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı gibi bölümler adına alımlar yapılacak. Peki; ne zaman açıklanacak? sınav sonuçları açıklandı mı? İşte Halkbank sınav sonuçları detayları!

Giriş Tarihi: 8.8.2020 14:53 Son Güncelleme: 8.8.2020 14:53 ABONE OL
Halbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkban personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?

8 Ağustos 2020 bugün yapılan Halkbankası personel alımı sınavları tamamlandı. İstanbul, Adana, Ankara, Çorum gibi farklı merkezlerde gerçekleştirilen sınava katılım yoğundur. Yazılı sınav "Genel Yetenek Testi" bölümünden oluşup sonrasında her il için mülakat yapılacak. Peki; sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detayları!

HALKBANK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları için bir tarih verilmedi. Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler." denildi.

Halbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkban personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?

BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI SINAVI DETAYLARI

Oturum Sayısı 2 (İki)

Süre 230 dk

Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)
Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)
Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)

Halbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkban personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇKONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DETAYLARI

Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)
Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)
Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)

BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI (SERVİS ASİSTANI)

Soru Sayısı Genel Yetenek (50 Soru)

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Halbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?
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