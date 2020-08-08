MEB il dışı atama başvuru ekranı: 2020 Öğretmenlik il dışı tayin başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı il dışı tayin için ihtiyaç olan iller listesi açıklandı. Hemen ardından, görevinde 3 yılı doldurmuş ve şartları uyan öğretmenler, iil dışı atama başvuruları için araştırmaya başladı. Öğretmenlik il dışı tayin başvuruları MEB koordinasyonunda yapılacak. Peki, 2020 il dışı atama başvurusu ne zaman başlayacak ve listede hangi iller var? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan il dışı atama başvuruları ve başvuru sonuçları hakkında merak edilenler...
MEB tarafından yapılan açıklama ile Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılıyor. Öte yandan başvuruların 6-10 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleşeceği bildirildi.
23 İl Listesi'nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il'e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.
23 İL LİSTESİ
İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.