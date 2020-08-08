Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri MEB il dışı atama başvuru ekranı: Öğretmenlik il dışı tayin başvuruları ne zaman başlıyor?

il dışı atama başvuru ekranı: Öğretmenlik il dışı tayin başvuruları ne zaman başlıyor?

il dışı atama başvuru ekranı binlerce öğretmen tarafından araştırılıyor. il dışı atama ihtiyaç listesini kamuoyu ile paylaştıktan sonra başvuru ve sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, MEB tarafından alınan il dışı tayin atama başvuruları nasıl yapılır ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, öğretmenlik il dışı atama başvurusu hakkında detaylar ve il dışı atama için açıklanan iller...

Giriş Tarihi: 8.8.2020 10:40 ABONE OL
MEB il dışı atama başvuru ekranı: Öğretmenlik il dışı tayin başvuruları ne zaman başlıyor?

il dışı tayin için ihtiyaç olan iller listesi açıklandı. Hemen ardından, görevinde 3 yılı doldurmuş ve şartları uyan öğretmenler, iil dışı atama başvuruları için araştırmaya başladı. Öğretmenlik il dışı tayin başvuruları koordinasyonunda yapılacak. Peki, 2020 il dışı atama başvurusu ne zaman başlayacak ve listede hangi iller var? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan il dışı atama başvuruları ve başvuru sonuçları hakkında merak edilenler...

İL DIŞI TAYİN KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU, İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULAR NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklama ile Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılıyor. Öte yandan başvuruların 6-10 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleşeceği bildirildi.

MEB il dışı atama başvuru ekranı: Öğretmenlik il dışı tayin başvuruları ne zaman başlıyor?

23 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR

23 İl Listesi'nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il'e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.

MEB il dışı atama başvuru ekranı: Öğretmenlik il dışı tayin başvuruları ne zaman başlıyor?

23 İL LİSTESİ

  • 1 Adıyaman
  • 2 Ağrı
  • 3 Ardahan
  • 4 Batman
  • 5 Bingöl
  • 6 Bitlis
  • 7 Diyarbakır
  • 8 Elazığ
  • 9 Erzincan
  • 10 Erzurum
  • 11 Gaziantep
  • 12 Hakkari
  • 13 Iğdır
  • 14 Kars
  • 15 Kilis
  • 16 Malatya
  • 17 Mardin
  • 18 Muş
  • 19 Siirt
  • 20 Şırnak
  • 21 Şanlıurfa
  • 22 Tunceli
  • 23 Van
MEB il dışı atama başvuru ekranı: Öğretmenlik il dışı tayin başvuruları ne zaman başlıyor?

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

MEB il dışı atama başvuru ekranı: Öğretmenlik il dışı tayin başvuruları ne zaman başlıyor?

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, http://mebbis..gov.tr veya http://personel..gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

ARKADAŞINA GÖNDER
MEB il dışı atama başvuru ekranı: Öğretmenlik il dışı tayin başvuruları ne zaman başlıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA