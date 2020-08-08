MEB il dışı atama başvuru ekranı: Öğretmenlik il dışı tayin başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı il dışı tayin için ihtiyaç olan iller listesi açıklandı. Hemen ardından, görevinde 3 yılı doldurmuş ve şartları uyan öğretmenler, iil dışı atama başvuruları için araştırmaya başladı. Öğretmenlik il dışı tayin başvuruları MEB koordinasyonunda yapılacak. Peki, 2020 il dışı atama başvurusu ne zaman başlayacak ve listede hangi iller var? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan il dışı atama başvuruları ve başvuru sonuçları hakkında merak edilenler...

İL DIŞI TAYİN KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU, İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULAR NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklama ile Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılıyor. Öte yandan başvuruların 6-10 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleşeceği bildirildi.