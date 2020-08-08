Ölü tercih yapmayın

1 milyon 700 bin üniversite adayı için resmi tercih dönemi önceki gün başladı.

İyi düşünüp sağlıklı bir tercih yapmak için adaylara 7 gün süre verilecek.

Tercihleri puan sırasına göre sıraya sokmak bu süreçte yapılan en büyük hataların başında geliyor. Puana göre yapılan sıralama isteğe göre yapılandan farklı olduğunda adaylar daha az istedikleri bir yerde okumak zorunda kalabiliyor.

Örneğin adayın SAY puan türünde sıralaması 19 bin ve diş hekimliği okumak istiyor.

Gidebileceği tüm illeri belirleyerek sıralamasına uygun tüm diş hekimliği fakültelerinden bir liste yapıyor.

En çok Eskişehir'de okumak istiyor.

Puan sırasına göre büyükten küçüğe Ankara Gazi Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi şeklinde dizilmiş olan tercihlerini sıraya sokması gerekiyor.

Bu 3'ü arasında en çok Eskişehir'i istemesine rağmen puanı en düşük olduğu için onu en alta, en az istediği ama en yüksek puanlı Gazi'yi en üste yazıyor. Sonuç açıklandığı zaman Gazi Üniversitesi'ni kazanmış olursa, daha az mutlu olacağı bir senaryoyu seçmiş oluyor. Bu sebeple liste mutlaka isteğe göre sıralanmalı.

Tercih sürecinde en çok yapılan diğer teknik hataları ise şöyle:



YANLIŞ PUAN TÜRÜNE GÖRE SEÇİM: Tercih etmek istenen programın puan türü doğru bilinmeli. Örneğin Turizm İşletmeciliği programları EA puan türünde. İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği programına yerleşmek istiyorsanız kendi sonuç belgenizdeki Y-EA puan türündeki başarı sırası bilgisine bakmanız gerekiyor. Kılavuzdaki bilgiye göre bu programa YKS-2019'de son yerleşen öğrencinin başarı sırası 361 bin. Sizin sıralamanız bundan yukarıda ise burayı kazanabilirsiniz ancak çok altında ise buraya yerleşmeniz risk altında.



DUYGUSAL KARAR ETKİLİYOR: Bazen adaylar, beklediğinin altında bir sonuç gelmesini bir gurur meselesi haline getirip, gerçekçi olmayan tercihler ile listelerini dolduruyor ya da kazanamayacağı kesin olan yüksek puanlı programları listenin altlarına koyarak kendince acısını çıkarıyor.

Yerleşme olasılığı çok yüksek olan bir programın altına yazılan yerleşme olasılığı çok düşük olan programlara ölü tercih denir.

Duygusal kararlar listeye alınan her türlü gerçek dışı tercih de ölü tercih oluyor. Ölü tercihler yerine, adayların gerçekçi tercihlerle liste hazırlaması daha sağlıklı olacaktır.



DOĞRUSU ÜÇGEN FORMÜLÜ

Ölü tercih yapmamak adına temel prensip olarak, 24 tercihin ilk 8'ini başarı sırasının en fazla yüzde 20 üzerinde olan tercihlerden, sonraki 12'sini başarı sırasına çok yakın olanlardan, son 4 tercihi kendi başarı sırasının yüzde 50 fazlasından itibaren olan, yani yerleşme olasılığı çok yüksek olanlardan seçin. Örneğin 100 bininci aday, 80-100 bin aralığından ilk 8, 100-150 bin aralığından 12, 150 bin sonrasından 4 tercih yaparak gerçekçi bir liste hazırlayabilir.

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