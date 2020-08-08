DGS sınavı saat kaçta başlıyor, sınav giriş belgesi nasıl alınır? Dikey Geçiş Sınavı 2020 DGS uyarısı ÖSYM'den geldi!

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sınavı saat kaçta başlıyor, sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 DGS uyarısı 'den geldi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yarın gerçekleşecek olan sınavı öncesi adayları uyardı. Önlisans programlarından mezun olarak üniversite eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine taşımak isteyen vatandaşların katılım sağladığı 'na bu yıl girecek kişiler için yayınlanan duyuruda DGS sınav giriş belgesi ve sınav başlangıç saatine dikkat çekildi. Peki, DGS sınavı saat kaçta başlıyor, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte ÖSYM'den gelen açıklama ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.8.2020 19:55 Son Güncelleme: 8.8.2020 19:55 ABONE OL
ÖSYM'den DGS uyarısı geldi! Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav kaçta başlıyor, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yarın binlerce önlisans mezunu adayın katılım sağlayacağı sınavı öncesi 'den uyarı geldi! Adayların sınav binalarına 10.00'dan sonra alınmayacağı bildirilirken kişilerin DGS sınav giriş belgesi ve TC kimlik kartını mutlaka yanlarında bulundurmaları gerektiği bildirildi. Peki, DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile sınav giriş belgesi sorgulama ve tüm detaylar…

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ VE SINAVA GİRİŞ SAATİNE İLİŞKİN ÖSYM'DEN DUYURU GELDİ!

adı altında binlerce vatandaşın üniversite eğitimlerinin önlisans düzeyinden lisans düzeyine taşıyabilmesini sağlayan sınav için heyecan dorukta. Yarın yani 9 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek sınavda adaylar Türkçe-Matematik konularında sorulardan sorumlu olacak…

ÖSYM'den DGS uyarısı geldi! Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav kaçta başlıyor, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM'DEN DGS AÇIKLAMASI!

'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yarın uygulanacak olan 2020-'de adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.

ÖSYM'den DGS uyarısı geldi! Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav kaçta başlıyor, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine (2020-) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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DGS sınavı saat kaçta başlıyor, sınav giriş belgesi nasıl alınır? Dikey Geçiş Sınavı 2020 DGS uyarısı ÖSYM'den geldi!
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