DGS sınavı saat kaçta başlıyor, sınav giriş belgesi nasıl alınır? Dikey Geçiş Sınavı 2020 DGS uyarısı ÖSYM'den geldi!

Yarın binlerce önlisans mezunu adayın katılım sağlayacağı DGS sınavı öncesi ÖSYM'den uyarı geldi! Adayların sınav binalarına 10.00'dan sonra alınmayacağı bildirilirken kişilerin DGS sınav giriş belgesi ve TC kimlik kartını mutlaka yanlarında bulundurmaları gerektiği bildirildi. Peki, DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile sınav giriş belgesi sorgulama ve tüm detaylar…
Dikey Geçiş Sınavı adı altında binlerce vatandaşın üniversite eğitimlerinin önlisans düzeyinden lisans düzeyine taşıyabilmesini sağlayan sınav için heyecan dorukta. Yarın yani 9 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek sınavda adaylar Türkçe-Matematik konularında sorulardan sorumlu olacak…
ÖSYM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yarın uygulanacak olan 2020-DGS'de adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.