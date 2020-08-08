YKS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite tercihleri için son gün bilgisi

YKS tercihleri ne zaman bitecek? Bu sorunun yanıtı, henüz üniversite tercih işlemlerini yapmayan adaylar tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi, YKS üniversite tercihleri 6 Ağustos 2020 itibarı ile başladı. Adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih listesini ÖSYM'ye bildiriyor. Tercihlerini erkenden yapıp ÖSYM'ye bildiren adayların yanı sıra, henüz yapmayanlar da bulunuyor.
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Hâl böyle olunca da, 2020 YKS tercihlerinin sona ereceği tarih merak ediliyor. ÖSYM'den konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, 2020 YKS tercihleri ne zaman bitecek?
İşte, konuya yönelik bilgiler;
2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.
Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
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Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır
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Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
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Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.
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