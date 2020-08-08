YKS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite tercihleri için son gün bilgisi

YKS tercihleri ne zaman bitecek? Bu sorunun yanıtı, henüz üniversite tercih işlemlerini yapmayan adaylar tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi, YKS üniversite tercihleri 6 Ağustos 2020 itibarı ile başladı. Adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih listesini ÖSYM'ye bildiriyor. Tercihlerini erkenden yapıp ÖSYM'ye bildiren adayların yanı sıra, henüz yapmayanlar da bulunuyor.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Hâl böyle olunca da, 2020 YKS tercihlerinin sona ereceği tarih merak ediliyor. ÖSYM'den konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, 2020 YKS tercihleri ne zaman bitecek?

İşte, konuya yönelik bilgiler;