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, ne zaman açıklanacak? ile AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2020

Açık Öğretim Lise, sınavına giren çok sayıda öğrenci 25-26 Temmuz’da gerçekleştirilen sınavın sonuçlarını büyük bir heyecan ile bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 çalışma takvimiyle birlikte 2.dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte ile AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2020

Giriş Tarihi: 9.8.2020 10:02 ABONE OL
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2020

Türkiye'de çok sayıda öğrenci Açık Öğretim Lise sınavına, 25-26 Temmuz tarihlerinde giriş yaptılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan 2.dönem sınav sonuçları ise adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Belli sebeplerden ötürü liseyi dışarıdan bitirmek zorunda kalan öğrenciler sınav sonuçlarına göre eğitimlerine devam edebilecek. Peki AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? ile 2020 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin katılım sağladığı sınavlar 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını sürecinde sınavlarını olan öğrenciler AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyordu. AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Haberimizde konuyla ilgili detaylara ve sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2020

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TARİH BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi çalışma takvimine göre AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

AÖL SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm..gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2020

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sayfası üzerinden adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak AÖL 2 .dönem sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2020
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