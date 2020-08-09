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puan hesaplama nasıl yapılır? ile 2020 DGS sözel - sayısal puan hesaplama nasıl yapılır?

Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerini bitiren adaylar bugün sınavına, öğrenimlerini lisans düzeyine tamamlamak için girdiler. 9 Ağustos tarihinde gerçekleşecek sınavda adaylar Türkçe-Matematik olmak üzere belirli konulardan sorumlu oldu. Sınavın sonlanması ile birlikte, yaptıkları puanları merak eden adaylar ‘?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.8.2020 15:58 ABONE OL
DGS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM ile 2020 DGS sözel - sayısal puan hesaplama nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını hesaplama araştırması gerçekleştiriyor. Adayların geçiş yapabilecekleri bölümü belirlemeleri adına mezun oldukları önlisans programı önem taşırken tarafından yayınlanan kılavuza göre tercihlerini gerçekleştirmeleri gerekecek. Bu noktada sınav sonrası en çok gerçekleştirilen araştırma ise ' puan hesaplama nasıl yapılır?' oldu. İşte ÖSYM ile 2020 DGS sözel - sayısal puan hesaplama nasıl yapılır?

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

DGS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM ile 2020 DGS sözel - sayısal puan hesaplama nasıl yapılır?

Örnek;

Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DGS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM ile 2020 DGS sözel - sayısal puan hesaplama nasıl yapılır?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.

DGS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM ile 2020 DGS sözel - sayısal puan hesaplama nasıl yapılır?

Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

DGS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM ile 2020 DGS sözel - sayısal puan hesaplama nasıl yapılır?

Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

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DGS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM ile 2020 DGS sözel - sayısal puan hesaplama nasıl yapılır?
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