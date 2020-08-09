DGS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM ile 2020 DGS sözel - sayısal puan hesaplama nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını hesaplama araştırması gerçekleştiriyor. Adayların geçiş yapabilecekleri bölümü belirlemeleri adına mezun oldukları önlisans programı önem taşırken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre tercihlerini gerçekleştirmeleri gerekecek. Bu noktada sınav sonrası en çok gerçekleştirilen araştırma ise 'DGS puan hesaplama nasıl yapılır?' oldu. İşte ÖSYM ile 2020 DGS sözel - sayısal puan hesaplama nasıl yapılır?

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.