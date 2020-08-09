DGS sonuçları ile sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 DGS sınav sonuçları - soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman?

DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 9 Ağustos'ta gerçekleşen sınavın ardından adaylar 2020 Dikey Geçiş Sınavı soru ve cevapları ile sınav sonuçlarının erişime açılacağı o tarih için araştırmalarını sürdürürken ÖSYM duyurular ekranı yakından takip ediliyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS soru ve cevapları ile sonuçlar ne zaman erişime açılacak? İşte tüm detaylar…
Üniversitelerin iki senelik önlisans bölümlerinden mezun olan ve ardından eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar bu sınava katılım sağlıyor ve aldıklara puanlara uygun okullara belirlenen tarihler aralığında tercihlerini gerçekleştiriyor. Öte yandan DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da yanıt arıyor.
DGS SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
9 Ağustos tarihinde gerçekleşen DGS sınavı soru ve cevapları henüz ÖSYM tarafından açıklanmasa da kısa süre içerisinde soruların erişime açılması bekleniyor. Bu kapsamda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi duyurular ekranı da yakından takip ediliyor…
ÖSYM İLE DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 09 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
DGS SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
2020 DGS soru ve cevapları hakkında ÖSYM'nin herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Ancak önceki yıllara bakıldığında DGS sorularının bir iki gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.
DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.
Örnek;
DGS Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
DGS Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.