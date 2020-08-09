DGS sonuçları ile sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 DGS sınav sonuçları - soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman?

DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 9 Ağustos'ta gerçekleşen sınavın ardından adaylar 2020 Dikey Geçiş Sınavı soru ve cevapları ile sınav sonuçlarının erişime açılacağı o tarih için araştırmalarını sürdürürken ÖSYM duyurular ekranı yakından takip ediliyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS soru ve cevapları ile sonuçlar ne zaman erişime açılacak? İşte tüm detaylar…

2020 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversitelerin iki senelik önlisans bölümlerinden mezun olan ve ardından eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar bu sınava katılım sağlıyor ve aldıklara puanlara uygun okullara belirlenen tarihler aralığında tercihlerini gerçekleştiriyor. Öte yandan DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da yanıt arıyor.

DGS SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ağustos tarihinde gerçekleşen DGS sınavı soru ve cevapları henüz ÖSYM tarafından açıklanmasa da kısa süre içerisinde soruların erişime açılması bekleniyor. Bu kapsamda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi duyurular ekranı da yakından takip ediliyor…