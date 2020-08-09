İlkokul öğrencilerine iki yeni çalışma seti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf düzeyindeki öğrencilere yönelik "Öğrenmeye Hazırım" ve 1'inci sınıf öğrencileri için "Tohum" isimli yeni kitap setleri hazırladıklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünya ve Türkiye'nin farklı bir tarihi süreç yaşadığını, bu dönemin eğitim üzerinde de etkisini gösterdiğini belirtti. Artık yaz aylarının daha dolu bir şekilde geçmesini istediklerini belirten Selçuk, bu süreçte Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet sitesi ve EBA TV Yaz Okulu üzerinden öğrencilere sosyal-duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek için alternatifler sunmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Selçuk, ilkokul öğrencilerine destek olmak için "Arkadaş" isimli tatil kitaplarını hazırladıklarını ve yaklaşık 5 milyon 300 bin çocuğa ulaştırdıklarını anımsattı.