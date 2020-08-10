AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 Açıköğretim Fakültesi AÖF ikinci üniversite kayıtları ile yeni kayıt tarihleri!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi yeni kayıt tarihleri takvime göre belli oldu. Yeni kayıt işlemlerinin ne zaman yapılacağı takvimde yer alırken öğrenciler AÖF kayıtları araştırması yapıyorlar. Haberimizin içerisinden 2020 Açıköğretim Fakültesi AÖF ikinci üniversite kayıtları ile yeni kayıt tarihleri bilgisine ulaşabilirsiniz.

AÖF KAYITLARI 2020

İkinci üniversite için internet başvuru kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak 15 Ekim'e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim 2020.

AÖF kayıtları hakkında detaylı bilgiler ise şöyle;