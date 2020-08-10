AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 Açıköğretim Fakültesi AÖF ikinci üniversite kayıtları ile yeni kayıt tarihleri!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi yeni kayıt tarihleri takvime göre belli oldu. Yeni kayıt işlemlerinin ne zaman yapılacağı takvimde yer alırken öğrenciler AÖF kayıtları araştırması yapıyorlar. Haberimizin içerisinden 2020 Açıköğretim Fakültesi AÖF ikinci üniversite kayıtları ile yeni kayıt tarihleri bilgisine ulaşabilirsiniz.
İkinci üniversite için internet başvuru kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak 15 Ekim'e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim 2020.
AÖF kayıtları hakkında detaylı bilgiler ise şöyle;
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
İkinci üniversite için internet başvuru kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak 15 Ekim'e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim 2020.
İnternet başvuru işlemleri saat 09.00'da başlayıp 15 Ekim saat 17.00'de sona eriyor.
AÖF YENİ DÖNEM KAYIT TARİHLERİ DE BELLİ OLDU
Açıköğretim Fakültesine bu yıl YKS yeni kayıt ile kaydolmak isteyenler için işlemler 31 Ağustos'ta başlayacka. Kayıtlar için son gün 10 Eylül. Mazeretli kayıtlar ise 11 Eylül'de alınacak.