KPSS ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM ile KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav takvimi yayınlandı

Devlet memuru olmak isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlıklarını sürdürüyor. Devlet kadrosunda yer alarak geleceğini garanti altına almak isteyen vatandaşlar lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihlerini araştırıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde lisans başvuruları tamamlanmıştı. ÖSYM 2020 takviminde önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri yer alıyor. Peki KPSS ne zaman? ÖSYM ile KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2020

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM 2020 KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi belli oldu. Başvurular için gün sayan adaylar KPSS önlisans sınavına 25 Ekim, ortaöğretim sınavına 22 Kasım, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül'de girecek.

İşte, 2020 KPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi…