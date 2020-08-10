LGS nakil başvurusu 2020 nasıl ve nereden yapılır? MEB ile Liselere giriş nakil başvuru şartları

2020 LGS tercihleri MEB koordinasyonunda gerçekleştirildi ve liseye geçiş tercih sonuçları yine MEB tarafından açıklandı. Tercihlerin açıklanmasının ardından liseye geçecek olan öğrenciler, LGS nakil başvuruları hakkında araştırmaya başladı. Kazandığı liseden başka liseye nakil olmak isteyen öğrenciler, 'LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır, Liselere giriş nakil başvuru şartları nelerdir' gibi soruların yanıtını merak ediyor. Peki, 2020 LGS nakil başvurusu ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte, bilinmesi gereken bilgiler...
LGS nakil işlemi ile ilgili son dkaika haberi: LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları | Video
LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos'a kadar tamamlamaları gerekiyor.
Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.
LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
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