2020 LGS tercihleri MEB koordinasyonunda gerçekleştirildi ve liseye geçiş tercih sonuçları yine MEB tarafından açıklandı. Tercihlerin açıklanmasının ardından liseye geçecek olan öğrenciler, LGS nakil başvuruları hakkında araştırmaya başladı. Kazandığı liseden başka liseye nakil olmak isteyen öğrenciler, 'LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır, Liselere giriş nakil başvuru şartları nelerdir' gibi soruların yanıtını merak ediyor. Peki, 2020 LGS nakil başvurusu ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte, bilinmesi gereken bilgiler...

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos'a kadar tamamlamaları gerekiyor.