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başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları

tercihlerinin sona ermesinin ardından lise açıklandı. Tercih sonuçları ile ilgili aklında soru işareti olan ya da lisesini değiştirmek isteyen öğrenciler, LGS başvurusu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? Bu başlık altında, LGS tercih sonuçları sonrası LGS nakil başvuru şartları ve nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:39 ABONE OL
LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları

2020 tercihleri MEB koordinasyonunda gerçekleştirildi ve liseye geçiş yine MEB tarafından açıklandı. Tercihlerin açıklanmasının ardından liseye geçecek olan öğrenciler, LGS başvuruları hakkında araştırmaya başladı. Kazandığı liseden başka liseye nakil olmak isteyen öğrenciler, 'LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır, Liselere giriş nakil başvuru şartları nelerdir' gibi soruların yanıtını merak ediyor. Peki, 2020 LGS nakil başvurusu ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte, bilinmesi gereken bilgiler...

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

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LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirmeye esas tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.

LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları

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LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları
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