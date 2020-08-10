Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri LGS tercih sonuçları açıklandı! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercih lise yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

açıklandı! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercih lise yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Büyük bir merakla beklenilen 2020 MEB tarafından son dakika olarak açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınava katılım gösteren adaylar, elde ettikleri puana göre LGS lise tercih tercih işlemlerini 29 Temmuz tarihine kadar gerçekleştirdi. Adaylar, o günden bu yana LGS tercih sonucu için bekliyordu. MEB tarafından bugün yapılan son dakika açıklamasında, LGS tercih sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Böylelikle, 'LGS lise yerleştirme sonuçları açıklandı mı?' sorusu da yanıt buldu. LGS lise yerleştirme sonuçları ile beraber naki işlemleri başlayacak. İşte, MEB e Okul 2020 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:04 Son Güncelleme: 10.8.2020 10:04 ABONE OL
LGS tercih sonuçları açıklandı! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercih sonucu ve lise yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yurt genelinde milyonlarca 8. sınıf öğrencisini ilgilendiren 2020 LGS lise tercih sonuçları MEB tarafından son dakika olarak açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınava katılım gösteren adaylar, 29 Temmuz tarihine kadar lise tercih işlemlerini MEB'e bildirdi. Öğrenciler, o günden bu yana ise hakkında araştırmalarını gerçekleştiriyordu. MEB, öğrencileri daha fazla bekletmeyerek 2020 LGS lise yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildiridi. Böylelikle, '2020 LGS tercih sonuçları açıklandı mı?' sorusu da yanıt buldu.

LGS TERCİH SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI

2020 LGS sonuçları, 'www.meb.gov.tr' adresi üzerinden sorgulanacak. MEB tarafından yayımlanan olan LGS tercih sonuçları açıklamasıyla beraber, nakil işlemleri başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

LGS tercih sonuçları açıklandı! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercih sonucu ve lise yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek.

LGS tercih sonuçları açıklandı! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercih sonucu ve lise yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.

LGS tercih sonuçları açıklandı! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercih sonucu ve lise yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.

LGS tercih sonuçları açıklandı! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercih sonucu ve lise yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos'ta duyurulacak.
24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi gerçekleştirilecek.

LGS tercih sonuçları açıklandı! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercih sonucu ve lise yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
LGS tercih sonuçları açıklandı! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercih lise yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA