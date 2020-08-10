LGS tercih sonuçları açıklandı! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercih lise yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yurt genelinde milyonlarca 8. sınıf öğrencisini ilgilendiren 2020 LGS lise tercih sonuçları MEB tarafından son dakika olarak açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınava katılım gösteren adaylar, 29 Temmuz tarihine kadar lise tercih işlemlerini MEB'e bildirdi. Öğrenciler, o günden bu yana ise LGS tercih sonuçları hakkında araştırmalarını gerçekleştiriyordu. MEB, öğrencileri daha fazla bekletmeyerek 2020 LGS lise yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildiridi. Böylelikle, '2020 LGS tercih sonuçları açıklandı mı?' sorusu da yanıt buldu.

LGS TERCİH SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI

2020 LGS sonuçları, 'www.meb.gov.tr' adresi üzerinden sorgulanacak. MEB tarafından yayımlanan olan LGS tercih sonuçları açıklamasıyla beraber, nakil işlemleri başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.