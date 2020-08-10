LGS tercih sonuçları açıklandı! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercih lise yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yurt genelinde milyonlarca 8. sınıf öğrencisini ilgilendiren 2020 LGS lise tercih sonuçları MEB tarafından son dakika olarak açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınava katılım gösteren adaylar, 29 Temmuz tarihine kadar lise tercih işlemlerini MEB'e bildirdi. Öğrenciler, o günden bu yana ise LGS tercih sonuçları hakkında araştırmalarını gerçekleştiriyordu. MEB, öğrencileri daha fazla bekletmeyerek 2020 LGS lise yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildiridi. Böylelikle, '2020 LGS tercih sonuçları açıklandı mı?' sorusu da yanıt buldu.
2020 LGS sonuçları, 'www.meb.gov.tr' adresi üzerinden sorgulanacak. MEB tarafından yayımlanan olan LGS tercih sonuçları açıklamasıyla beraber, nakil işlemleri başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.
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Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.
Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.
2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos'ta duyurulacak.
24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi gerçekleştirilecek.
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