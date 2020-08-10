LGS tercih sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci ve veli, lise kayıt tarihlerine gözlerini çevirmiş durumda bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS tercih dönemi 29 Temmuz tarihinde sona erdi. Bugün ise LGS tercih sonuçları açıklandı. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ile 2020 lise kayıt tarihleri

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak.