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Lise kayıtları ne zaman başlayacak? ile 2020 lise kayıt tarihleri

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih işlemleri 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bugün ise tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler, kazandıkları okulları bu sayede öğrenmiş oldular. Bu noktada lise kayıtları da merak konusu oldu. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlayacak? ile 2020 lise kayıt tarihleri

Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:44 ABONE OL
Lise kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ile 2020 lise kayıt tarihleri

LGS tercih sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci ve veli, lise kayıt tarihlerine gözlerini çevirmiş durumda bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS tercih dönemi 29 Temmuz tarihinde sona erdi. Bugün ise LGS tercih sonuçları açıklandı. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlayacak? ile 2020 lise kayıt tarihleri

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak.

Lise kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ile 2020 lise kayıt tarihleri

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

Lise kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ile 2020 lise kayıt tarihleri

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Lise kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ile 2020 lise kayıt tarihleri
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