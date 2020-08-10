MEB lise boş kontenjanlar ne zaman açıklanır? LGS ilk yerleştirme ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

LGS boş kontenjanları, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Öğrenciler, LGS boş kontenjanları doğrultusunda 1. Nakil işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, MEB tarafından lise boş kontenjanları ne zaman açıklanır? İşte LGS nakil işlemleri tarihi ve detayları…
LGS 1. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Lise nakil boş kontenjanları, LGS tercih sonuçları sonrasında pek çok öğrencinin 1 numaralı gündemini oluşturacak. LGS tercih sonuçları ile birlikte istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler, 1. nakil ile şansını deneyecek.
Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.
Boş kontenjanlar ise şu şekilde öğrenilebilecek;
LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN SORGULAMA
LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, E-Okul ana sayfasındaki modül üzerinden yayımlanacak.
2019-2020 Eğitim-öğretim yılında 9 uncu sınıfı tamamlayarak 10 uncu sınıfa geçen öğrencilerin meslek alanlarına geçiş işlemleri Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre öncelikli olarak öğrencilerin bulunduğu okullardaki alanlara yapılmıştır. Alan değiştirmek isteyen veya başka okullardaki alanlara geçmek isteyen öğrencilerin geçiş işlemleri aşağıdaki açıklamalara göre nakil yoluyla yapılacaktır:
1-Alanlar bazında boş kontenjanlar 7 Ağustos 2020 saat 17:00 den sonra e-Okul sisteminde "Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri" bölümünde ilan edilecektir.
2-Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun dışındaki diğer okullarda kontenjanı bulunan alanlara nakil başvuruları 10 Ağustos 2020 tarihinde açılacaktır.
Yapılan nakil başvuruları 14 Ağustos 2020 tarihinde ilgili okul müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve aynı gün okulda ilan edilerek e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilecektir.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
2020 lise kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Tercih işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açılmasıyla birlikte lise kayıtları da başlayacak.
LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS nakil başvurusu E-Okul üzerinden gerçekleşecek. İlk tercihinde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, 1. nakil dönemi başvurusunu E-Okul ana sayfasında yayımlanacak ekran aracılığıyla yapabilecek.
Bu ekranda yapılan tercihler, okul müdürlükleri tarafından onaylanarak kayıt altına alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul aracılığıyla nakil ekranını yayımlamasının ardından işlemler resmen başlayacak.