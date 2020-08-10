NUN Dijital Yaz Okulu programında dersler tamamlandı

NUN Okullarından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sene temmuz ayında başlattıkları Dijital Yaz Okulları programı sona erdi. Lise düzeyinde pek çok farklı okuldan öğrencinin katıldığı dijital programda, öğrenciler 17 farklı branştan bireysel gelişimleri adına ihtiyaç duydukları dersleri seçerek lisans eğitimine giriş derslerini deneyimledi.

Yaz okulunda verilen eğitimlerle, gençlere hayata ve lisans eğitimine hazırlanırken pek çok insanla tanışarak yeteneklerini keşfetme imkanı sağlandığı belirtildi.

- 18 farklı eğitmen, 63 saat online ders verdi

Akademisyen Dr. Ahsen Utku, ETI kurucusu Sara Minkara, iletişim profesyoneli Ali Saydam, TRT Spikeri Mennan Şahin gibi dünyaca kabul görmüş üniversite ve kurumlardan 18 farklı eğitmen tarafından toplamda 63 saat online ders gerçekleştirildi.

NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Dijital Yaz Okulu programı ile öğrencilere ilgi duydukları alanlarda kişisel gelişimlerine destek olduklarını, öğrencilerin beceri ve kapasitelerini keşfetmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yılmaz, "Lisans tercihi yapacak öğrenciler için geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini sağlamayı hedefleyerek, yapay zeka, genetik, liderlik, gastronomi, iletişim aklınıza gelebilecek her branşı programa dahil etmeye çalıştık. Böylece öğrenciler dersler boyunca ilgi alanları doğrultusunda merak ettikleri tüm sorulara birinci ve en donanımlı kaynaklardan cevap alarak eşsiz bir deneyim kazandı." açıklamasında bulundu.

Eğitmenlerden Şef Çiğdem Seferoğlu, verilen eğitimin meslek seçimi ve kariyer planlaması için örnek rol model olmak, mesleğin zorluklarından. çok misyonuna önem vermenin kıymetini aktardıklarını kaydetti.

Klinik Psikolog Mehmet Dinç ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"NUN Dijital Yaz Okulunda liseli arkadaşlarımız ile psikolojinin hayatımızda neye karşılık geldiğini, uygulamalarda nasıl kendini bulduğu hakkında tartıştık. Böylelikle öğrenciler henüz üniversiteye gelmeden psikoloji ile alakalı temel bilgilere sahip olmuş oldular. Benim için oldukça keyifli ve verimli bir deneyim oldu, dilerim onlar için de verimli geçmiştir."