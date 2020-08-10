YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih!

Geçtiğimiz hafta, ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile YKS 2020 üniversite tercihleri başladı. YKS üniversite tercihlerini tamamlayan üniversite adayları 'Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM'nin paylaştığı YKS kılavuzu ve duyurulara göre, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bu yılki, tercih dönemi hakkında detaylar…

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? - TIKLAYINIZ

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de açıklandı.

İşte, YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih;