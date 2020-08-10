YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih!

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tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih!

2020 tercih sonuçları yüz binlerce üniversite adayı için merak konusu oldu. YKS üniversite sınavı tamamlandıktan sonra, tercih maratonu başladı ve bu hafta içerisinde tercih dönemi sona erecek. Peki, sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu başlık altında, koordinesinde gerçekleştirilen 2020 YKS üniversite tercih sonuçları açıklanma tarihi ve tercih dönemi hakkında detaylar yer alıyor.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 15:41 Son Güncelleme: 10.8.2020 15:41 ABONE OL
YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih

Geçtiğimiz hafta, tarafından yapılan duyuru ile 2020 üniversite tercihleri başladı. YKS üniversite tercihlerini tamamlayan üniversite adayları 'Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM'nin paylaştığı YKS kılavuzu ve duyurulara göre, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bu yılki, tercih dönemi hakkında detaylar…

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? - TIKLAYINIZ

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de açıklandı.

İşte, YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih;

YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

'nin belirlediği takvime göre üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
  • Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
  • Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.
YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih!
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