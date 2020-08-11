YKS tercihlerinin bu hafta içerisinde sona ereceği bilinirken öte yandan üniversite kayıt tarihleri ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Tercih maratonunun sona ermesiyle vatandaşlar ÖSYM tarafından açıklanacak olan yerleştirme sonuçlarını bekleyişe geçecek ve kazandıkları okullara kayıtlarını yapacak. Peki, 2020 üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversiteler bu sene uzaktan eğitim mi olacak? İşte üniversite kayıt tarihleri hakkında detaylar…

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili detaylar YKS tercihlerini gerçekleştiren adayların son günlerde gündem maddeleri arasında yerini alıyor. 14 Ağustos'ta sona erecek olan tercih maratonu ardından tercihlerinden herhangi bir okula yerleşmiş olan vatandaşlar üniversitelere kayıtlarını gerçekleştirecek. Bu noktada tarihleri ise merak ediliyor…