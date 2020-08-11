Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 2020 Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversiteler bu sene uzaktan eğitim mi olacak?

2020 ne zaman? Üniversiteler bu sene uzaktan eğitim mi olacak?

YKS tercih döneminin 14 Ağustos tarihinde sona erecek olmasının ardından milyonlarca aday kazandıkları okullara kayıtlarını gerçekleştirecek. Bu kapsamda birçok kişi 2020 ile ilgili tarafından yapılan duyuruları merak ediyor. Peki, 2020 üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversiteler bu sene uzaktan eğitim mi olacak? İşte 2020 üniversite kayıt tarihleri ile ilgili detaylar ve tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 11.8.2020 09:10 Son Güncelleme: 11.8.2020 09:29 ABONE OL
2020 üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversiteler bu sene uzaktan eğitim mi olacak?

YKS tercihlerinin bu hafta içerisinde sona ereceği bilinirken öte yandan ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Tercih maratonunun sona ermesiyle vatandaşlar ÖSYM tarafından açıklanacak olan yerleştirme sonuçlarını bekleyişe geçecek ve kazandıkları okullara kayıtlarını yapacak. Peki, 2020 üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversiteler bu sene uzaktan eğitim mi olacak? İşte üniversite kayıt tarihleri hakkında detaylar…

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili detaylar YKS tercihlerini gerçekleştiren adayların son günlerde gündem maddeleri arasında yerini alıyor. 14 Ağustos'ta sona erecek olan tercih maratonu ardından tercihlerinden herhangi bir okula yerleşmiş olan vatandaşlar üniversitelere kayıtlarını gerçekleştirecek. Bu noktada tarihleri ise merak ediliyor…

2020 üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversiteler bu sene uzaktan eğitim mi olacak?

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2020 YKS tercih kılavuzuna göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTELER BU SENE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama ise bulunmuyor ancak yapıldığı takdirde açıklama detayları haberimizin içerisinde olacaktır.

2020 üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversiteler bu sene uzaktan eğitim mi olacak?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2020-, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
2020 Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversiteler bu sene uzaktan eğitim mi olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA