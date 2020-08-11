YKS tercihlerinin bu hafta içerisinde sona ereceği bilinirken öte yandan üniversite kayıt tarihleri ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Tercih maratonunun sona ermesiyle vatandaşlar ÖSYM tarafından açıklanacak olan yerleştirme sonuçlarını bekleyişe geçecek ve kazandıkları okullara kayıtlarını yapacak. Peki, 2020 üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversiteler bu sene uzaktan eğitim mi olacak? İşte üniversite kayıt tarihleri hakkında detaylar…
Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili detaylar YKS tercihlerini gerçekleştiren adayların son günlerde gündem maddeleri arasında yerini alıyor. 14 Ağustos'ta sona erecek olan tercih maratonu ardından tercihlerinden herhangi bir okula yerleşmiş olan vatandaşlar üniversitelere kayıtlarını gerçekleştirecek. Bu noktada tarihleri ise merak ediliyor…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2020 YKS tercih kılavuzuna göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
ÜNİVERSİTELER BU SENE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?
Bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama ise bulunmuyor ancak yapıldığı takdirde açıklama detayları haberimizin içerisinde olacaktır.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.