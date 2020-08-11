ÖSYM kapsamında gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ardından adaylar soru ve cevapları merak ediyor. ÖSYM 2020 takvimine göre DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Sınava giren adaylar soru ve cevaplara bakarak ön bilgi edinmek istiyor. Öğrenciler sınavın ardından puanlarını hesaplamak için sorulara ve cevapları sorgulamaya başladı. Buna göre; DGS soru ve cevapları yayınlanacak mı? 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANACAK MI?

2020 DGS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi kapsamında tamamlandı. ÖSYM tarafından 10 Ağustos tarihinde DGS soru ve cevapları yayınlandı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2020 DGS sonuç tarihini duyurdu. DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.