ÖSYM kapsamında gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ardından adaylar soru ve cevapları merak ediyor. ÖSYM 2020 takvimine göre DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Sınava giren adaylar soru ve cevaplara bakarak ön bilgi edinmek istiyor. Öğrenciler sınavın ardından puanlarını hesaplamak için sorulara ve cevapları sorgulamaya başladı. Buna göre; DGS soru ve cevapları yayınlanacak mı? 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020 DGS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi kapsamında tamamlandı. ÖSYM tarafından 10 Ağustos tarihinde DGS soru ve cevapları yayınlandı.
ÖSYM, 2020 DGS sonuç tarihini duyurdu. DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.