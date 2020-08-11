KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM ile bu yılın KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu

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2020 ne zaman yapılacak? ile bu yılın KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu

Kamuda personel olmak isteyen adaylar sınav başvuru tarihlerini merak ediyor. Memur olma hayali kuran vatandaşlar Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girebilmek için lisans, önlisans ve ortaöğretim sınavlarına hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde lisans başvuruları tamamlanmış gözler önlisans, ortaöğretim başvurularına çevrilmişti. Her alan için farklı tarihlerde alınan başvuru ve sınav takvimi tarafından duyuruldu. Buna göre; yapılacak? İşte 2020 KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri…

Giriş Tarihi: 11.8.2020 09:22 Son Güncelleme: 11.8.2020 09:24 ABONE OL
KPSS ne zaman? ÖSYM ile KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2020

Devlet memuru olmak isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlıklarını sürdürüyor. Devlet kadrosunda yer alarak geleceğini garanti altına almak isteyen vatandaşlar lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihlerini araştırıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde lisans başvuruları tamamlanmıştı. 2020 takviminde önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri yer alıyor. Peki ne zaman? ile KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2020

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM 2020 KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi belli oldu. Başvurular için gün sayan adaylar KPSS önlisans sınavına 25 Ekim, ortaöğretim sınavına 22 Kasım, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül'de girecek.

İşte, 2020 tarihleri ve sınav takvimi…

KPSS ne zaman? ÖSYM ile KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2020

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? 2020

Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ne zaman? ÖSYM ile KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2020

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020- Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 KPSS başvuruları 'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

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KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM ile bu yılın KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu
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