KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM ile bu yılın KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu

Devlet memuru olmak isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlıklarını sürdürüyor. Devlet kadrosunda yer alarak geleceğini garanti altına almak isteyen vatandaşlar lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihlerini araştırıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde lisans başvuruları tamamlanmıştı. ÖSYM 2020 takviminde önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri yer alıyor. Peki KPSS ne zaman? ÖSYM ile KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2020
ÖSYM 2020 KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi belli oldu. Başvurular için gün sayan adaylar KPSS önlisans sınavına 25 Ekim, ortaöğretim sınavına 22 Kasım, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül'de girecek.
İşte, 2020 KPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi…
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
2020 KPSS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.