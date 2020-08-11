23 Temmuz tarihinde başlayıp 4 Ağustos tarihinde biten KPSS tercih sonuçları merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Peki; KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/1 tercih sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM İLE KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2020/1 tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte KPSS tercih sonuçları ile ilgili diğer detaylar;