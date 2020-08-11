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tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? açıklandı mı?

Memur kadrolarında yer almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren tercih sonuçları merakla bekleniyor. Sınavın ardından, adaylar internet üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekler. 4 Ağustos 2020 tarihlinde tercih işlemleri tamamlanmıştı. Peki; ne zaman açıklanacak? açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 11.8.2020 19:35 ABONE OL
KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/1 tercih sonuçları açıklandı mı?

23 Temmuz tarihinde başlayıp 4 Ağustos tarihinde biten tercih sonuçları merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Peki; ne zaman açıklanacak? açıklandı mı?

ÖSYM İLE KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2020/1 tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte KPSS tercih sonuçları ile ilgili diğer detaylar;

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/1 tercih sonuçları açıklandı mı?

KPSS-2020/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

-2020/1 tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den yapılan bir duyuru yok. Geçen yıl tercihler 18 Temmuz'da son bulmuş, sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu süreç ele alındığında bu yıl sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/1 tercih sonuçları açıklandı mı?

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/1 tercih sonuçları açıklandı mı?
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