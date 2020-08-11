Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri LGS 2.tercihleri ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır? MEB ile 2020 Liselere Geçiş Sınavı LGS 2. ek tercihler boş kontenjan ve taban puanları!

2.tercihleri ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır? ile 2020 Liselere Geçiş Sınavı LGS 2. ek tercihler boş kontenjan ve taban puanları!

Bugün açıklanan Liselere Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının ardından gözler 2.tercihlerine çevrildi. Sınav sonucundan aldığı puana göre bir yere yerleşemeyen öğrenci ikinci tercihlerle birlikte boş kontenjan ve taban puanlara bakıyor. Geçen sene olduğu gibi yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercih tarihlerini kaçırmak istemiyor. Buna göre; ne zaman başlıyor, nakil nasıl yapılır? 2020 E okul ile LGS 2. Ek tercihleri boş kontenjan ve taban puanları...

Giriş Tarihi: 11.8.2020 09:10 Son Güncelleme: 11.8.2020 09:10 ABONE OL
LGS 2.tercihler ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile LGS 2.tercihleri boş kontenjan ve taban puanları

tarafından başlayacak olan 2.tercihleri için öğrenciler bekleyişe başladı. 10 Ağustos tercih sonuçlarıyla birlikte birçok öğrenci istediği liseye yerleşmiş oldu. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenci ise boş kontenjan ve taban puanlarına göre tarihlerini araştırmaya başladı. Peki ne zaman başlıyor, nakil nasıl yapılır? 2020 ile LGS 2.tercihleri boş kontenjan ve taban puanları nasıl?

LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS tercih maratonu sona erdi. Liseye Geçiş Sınavı tercih sonuçlarına göre bir liseye yerleşemeyen adaylar için 2.tercih dönemi başlayacak. Yine Ağustos ayında tercih sonucuyla hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre 2.nakil başvurularını yapmış olacak. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Peki ?

İşte LGS 2.tercih tarihleri ve lise boş kontenjan taban puanları bilgisi...

LGS 2.tercihler ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile LGS 2.tercihleri boş kontenjan ve taban puanları

LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

2. nakil başvuruları 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI VE BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI

tercih sonuçları 'nın .gov.tr ve eokul.meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

LGS 2.tercihler ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile LGS 2.tercihleri boş kontenjan ve taban puanları

BOŞ KONTENJAN ORANLARI

yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı. Liselere sınavsız yerleştirmenin birinci adımında, öğrencilerin yüzde 92'si ilk üç tercihinden birine yerleşti.

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

ARKADAŞINA GÖNDER
LGS 2.tercihleri ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır? MEB ile 2020 Liselere Geçiş Sınavı LGS 2. ek tercihler boş kontenjan ve taban puanları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA