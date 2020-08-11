LGS 2.tercihleri ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır? MEB ile 2020 Liselere Geçiş Sınavı LGS 2. ek tercihler boş kontenjan ve taban puanları!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlayacak olan LGS 2.tercihleri için öğrenciler bekleyişe başladı. 10 Ağustos Liseye Geçiş Sınavı tercih sonuçlarıyla birlikte birçok öğrenci istediği liseye yerleşmiş oldu. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenci ise boş kontenjan ve taban puanlarına göre LGS ikinci tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Peki LGS 2.tercihler ne zaman başlıyor, nakil nasıl yapılır? 2020 MEB ile LGS 2.tercihleri boş kontenjan ve taban puanları nasıl?

LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS tercih maratonu sona erdi. Liseye Geçiş Sınavı tercih sonuçlarına göre bir liseye yerleşemeyen adaylar için 2.tercih dönemi başlayacak. Yine Ağustos ayında tercih sonucuyla hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre 2.nakil başvurularını yapmış olacak. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Peki LGS 2.tercihler ne zaman başlıyor?

İşte LGS 2.tercih tarihleri ve lise boş kontenjan taban puanları bilgisi...