LGS ek yerleştirme tarihleri: LGS 2. Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak?

Liselere Geçiş Sınavı tercih sonuçlarına kavuşan öğrenciler, LGS ek yerleştirme tarihleri araştırılıyor. Herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar boş kontenjan ve taban puanlarına göre LGS ikinci ek tercih yapma hakkı kazanıyor. İyi bir lisede eğitim görme hayali kuran öğrenciler birinci nakil ve ikinci nakil başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. MEB'in yayınladığı takvime göre lise nakil işlemleri tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 LGS ek yerleştirme tarihleri ne zaman? LGS 2. Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak?

LGS EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ NE ZAMAN?

LGS maratonu hız kesmeden devam ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS ek yerleştirme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer edindi. MEB'in yayınladığı takvime göre Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak. Peki LGS 2.ek yerleştirme ne zaman?

İşte detaylar…