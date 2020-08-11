LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? Lise tercihi LGS 1. Nakil başvurusu işlemleri

Milli Eğitim Bakanlığının nakil işlemlerinin tercih sonuçlarının belli olmasının hemen ardından başlayacağı açıklamasıyla birlikte öğrenciler için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk tercih döneminde pek çok öğrenci tercih listesinde yer alan liselere yerleşirken boş kontenjanlar doğrultusunda ek yerleştirme işlemleri yapılacak. Bununla birlikte 1. Nakil işlemleri süreci de öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. MEB açıklaması doğrultusunda LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos'a kadar tamamlamaları gerekiyor.