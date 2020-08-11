MEB lise kayıt tarihleri 2020! Lise kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 10 Ağustos tarihinde yapılan açıklama ile 2020 LGS tercih sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınava katılım gösteren öğrenciler, 29 Temmuz tarihine kadar lise tercihlerini MEB'e bildirmişti. O günden bu yana merak edilen LGS lise yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos tarihi itibarı ile erişime açıldı.

LİSEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELER?

Lise kayıtları için gerekli evraklar okuldan okula değişmek ile birlikte genel olarak şu belgeler talep ediliyor;

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

İlköğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstedikleri liseye gitmeye hak kazanan öğrenciler, '2020 Lise kayıtları ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öyle ki, öğrenciler, lise kayıt tarihleri ile hak kazandıkları okula kayıtları hangi tarihte yapacağını merak ediyor. Peki, liseye kayıtlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Detaylar şu şekilde;