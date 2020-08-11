MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadro 10.yarışmacısı kim oldu? (11 Ağustos 2020)

Dün akşam MasterChef'te gün birincisi olan isim Barbaros olmuştu. Bugünün birincisi ise merak edilmeye başlandı. Yarışmanın hayranları MasterChef'te kim kazandı araştırması yapmaya devam ediyorlar. Peki; MasterChef kim kazandı? MasterChef 10.ana kadro yarışmacısı kim oldu? (11 Ağustos 2020)
MasterChef Türkiye'de 3 Ağustos'tan beri devam eden final turu elemelerinde toplam 8 yarışmacı MasterChef ana kadrosuna ismini yazdırmıştı.
Bu isimler, Serhat Doğramacı, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Duygu Acarsoy, Ayyüce Kamit, Esra Tokelli, Sedat Tuncer ve Furkan Yalçın olmuştu.
MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI? MASTERCHEF KİM BİRİNCİ OLDU?
10 Ağustos 2020 Pazartesi MasterChef ana kadro 9.yarışmacısı; Barbaros oldu. Gecenin ikinci ismi ise Eray oldu.
MASTERCHEF 11 AĞUSTOS 2020 BİRİNCİSİ
MasterChef 11 Ağustos birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
En az başarılı olan yemek ve gecenin altıncısı; Çağla
Gecenin beşinci ismi; Ebru
Gecenin dördüncü ismi; Arem
Gecenin üçüncü ismi; Tanya
Çerkes tavuğu yemeği için ilk seçilen isim Barbaros oldu, ikinci isim Ebru, üçüncü isim Eray, dördüncü isim Arem, beşinci isim Tanya, finale kalan altıncı ve son yarışmacı ise Çağla oldu.