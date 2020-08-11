MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadro 10.yarışmacısı kim oldu? (11 Ağustos 2020)

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kim kazandı? MasterChef ana kadro 10.yarışmacısı kim oldu? (11 Ağustos 2020)

Ekranların en sevilen yemek programlarından 'te bugün 10. ana kadro yarışmacısı olmak için yarışmacılar mücadele edecek. Dünkü programda; en az başarılı olan ve gecenin altıncı ismi Çağla olmuş, 9.ana kadro yarışmacısı ise Barbaros olup ikinci isim Eray olmuştu. Bugünün birinci ismi ise merak edilmeye başlandı. Peki; ? MasterChef 10.ana kadro yarışmacısı kim oldu? (11 Ağustos 2020)

Giriş Tarihi: 11.8.2020 21:42 Son Güncelleme: 11.8.2020 21:43 ABONE OL
MasterChef kim kazandı? MasterChef 10.ana kadro yarışmacısı kim oldu? 11 Ağustos 2020

Dün akşam 'te gün birincisi olan isim Barbaros olmuştu. Bugünün birincisi ise merak edilmeye başlandı. Yarışmanın hayranları MasterChef'te kim kazandı araştırması yapmaya devam ediyorlar. Peki; ? MasterChef 10.ana kadro yarışmacısı kim oldu? (11 Ağustos 2020)

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 11 AĞUSTOS 2020

MasterChef Türkiye'de 3 Ağustos'tan beri devam eden final turu elemelerinde toplam 8 yarışmacı MasterChef ana kadrosuna ismini yazdırmıştı.

Bu isimler, Serhat Doğramacı, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Duygu Acarsoy, Ayyüce Kamit, Esra Tokelli, Sedat Tuncer ve Furkan Yalçın olmuştu.

MasterChef kim kazandı? MasterChef 10.ana kadro yarışmacısı kim oldu? 11 Ağustos 2020

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI? MASTERCHEF KİM BİRİNCİ OLDU?

10 Ağustos 2020 Pazartesi ana kadro 9.yarışmacısı; Barbaros oldu. Gecenin ikinci ismi ise Eray oldu.

MASTERCHEF 11 AĞUSTOS 2020 BİRİNCİSİ

MasterChef 11 Ağustos birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

MasterChef kim kazandı? MasterChef 10.ana kadro yarışmacısı kim oldu? 11 Ağustos 2020

En az başarılı olan yemek ve gecenin altıncısı; Çağla
Gecenin beşinci ismi; Ebru
Gecenin dördüncü ismi; Arem
Gecenin üçüncü ismi; Tanya
Çerkes tavuğu yemeği için ilk seçilen isim Barbaros oldu, ikinci isim Ebru, üçüncü isim Eray, dördüncü isim Arem, beşinci isim Tanya, finale kalan altıncı ve son yarışmacı ise Çağla oldu.

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MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadro 10.yarışmacısı kim oldu? (11 Ağustos 2020)
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