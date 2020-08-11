MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadro 10.yarışmacısı kim oldu? (11 Ağustos 2020)

En az başarılı olan yemek ve gecenin altıncısı; Çağla

Gecenin beşinci ismi; Ebru

Gecenin dördüncü ismi; Arem

Gecenin üçüncü ismi; Tanya

Çerkes tavuğu yemeği için ilk seçilen isim Barbaros oldu, ikinci isim Ebru, üçüncü isim Eray, dördüncü isim Arem, beşinci isim Tanya, finale kalan altıncı ve son yarışmacı ise Çağla oldu.