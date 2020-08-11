LGS tercih sonuçlarından sonra lise boş kontenjanları ne zaman açıklanır? LGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor?

LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN SORGULAMA

LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, E-Okul ana sayfasındaki modül üzerinden yayımlanacak.



2019-2020 Eğitim-öğretim yılında 9 uncu sınıfı tamamlayarak 10 uncu sınıfa geçen öğrencilerin meslek alanlarına geçiş işlemleri Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre öncelikli olarak öğrencilerin bulunduğu okullardaki alanlara yapılmıştır. Alan değiştirmek isteyen veya başka okullardaki alanlara geçmek isteyen öğrencilerin geçiş işlemleri aşağıdaki açıklamalara göre nakil yoluyla yapılacaktır:



1-Alanlar bazında boş kontenjanlar 7 Ağustos 2020 saat 17:00 den sonra e-Okul sisteminde "Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri" bölümünde ilan edilecektir.



2-Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun dışındaki diğer okullarda kontenjanı bulunan alanlara nakil başvuruları 10 Ağustos 2020 tarihinde açılacaktır.



Yapılan nakil başvuruları 14 Ağustos 2020 tarihinde ilgili okul müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve aynı gün okulda ilan edilerek e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilecektir.

LGS BOŞ KONTENJANLARI SORGULAMA