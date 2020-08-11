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Milyonlarca öğrencinin beklediği belli oldu! e-Okul VBS ile sorgulama...

Başarılı bir kariyerin anahtarı kuşkusuz iyi eğitimdir. İyi eğitimin temeli de liseden başladı. Liselere Giriş Sınavı sonrasında tercih yapma hakkı elde eden adayları tercih heyecanı sarmıştı. 2020 konusunda heyecan devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı dün sabah LGS tercih sonuçlarını açıkladı. İlkokul son sınıf öğrencileri gidecekleri liseleri MEB ve e-Okul üzerinden öğrendi. Dün sabahtan bu yana hakkında araştırmalar devam ediyor.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 08:05 ABONE OL
Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS tercih sonuçları belli oldu! e-Okul VBS ile 2020 LGS tercih sonuçları sorgulama...

Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen corona virüs nedeniyle LGS ve YKS'de de yoğun önlemler alındı. Sınav stresi yaşayan milyonlarca aday LGS sınavına girdikten sonra tercih yapma hakkı elde etmişti. LGS sonuçları açıklandı ve tercih sorgulama ekranı için araştırmalar da hızlandı. Dilerseniz e-Okul öğrenci ve VBS girişinden dilerseniz de MEB'in aşağıda belirttiğimiz linki üzerinden LGS tercih sonuçları sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

2020 LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR? MEB - E-OKUL VBS TERCİH SONUÇLARI...

Gergin bekleyişin ardından milyonlarca lise adayı öğrencinin gideceği lise de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dün sabah açıklanan bilgiye göre LGS tercih sonuçları belli oldu.

2020 LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL VBS GİRİŞİ İLE LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

LGS tercih sonuçlarından sonra lise boş kontenjanları ne zaman açıklanır? LGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor?

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca

Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı


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Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS tercih sonuçları belli oldu! e-Okul VBS ile 2020 LGS tercih sonuçları sorgulama...
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