Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS tercih sonuçları belli oldu! e-Okul VBS ile 2020 LGS tercih sonuçları sorgulama...

Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen corona virüs nedeniyle LGS ve YKS'de de yoğun önlemler alındı. Sınav stresi yaşayan milyonlarca aday LGS sınavına girdikten sonra tercih yapma hakkı elde etmişti. LGS sonuçları açıklandı ve tercih sorgulama ekranı için araştırmalar da hızlandı. Dilerseniz e-Okul öğrenci ve VBS girişinden dilerseniz de MEB'in aşağıda belirttiğimiz linki üzerinden LGS tercih sonuçları sorgulama işlemi yapabilirsiniz.
Gergin bekleyişin ardından milyonlarca lise adayı öğrencinin gideceği lise de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dün sabah açıklanan bilgiye göre LGS tercih sonuçları belli oldu.
2020 LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYIN
E-OKUL VBS GİRİŞİ İLE LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA
YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
LGS tercih sonuçlarından sonra lise boş kontenjanları ne zaman açıklanır? LGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor?
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca
Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı