Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS tercih sonuçları belli oldu! e-Okul VBS ile 2020 LGS tercih sonuçları sorgulama...

Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen corona virüs nedeniyle LGS ve YKS'de de yoğun önlemler alındı. Sınav stresi yaşayan milyonlarca aday LGS sınavına girdikten sonra tercih yapma hakkı elde etmişti. LGS sonuçları açıklandı ve tercih sorgulama ekranı için araştırmalar da hızlandı. Dilerseniz e-Okul öğrenci ve VBS girişinden dilerseniz de MEB'in aşağıda belirttiğimiz linki üzerinden LGS tercih sonuçları sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

2020 LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR? MEB - E-OKUL VBS TERCİH SONUÇLARI...

Gergin bekleyişin ardından milyonlarca lise adayı öğrencinin gideceği lise de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dün sabah açıklanan bilgiye göre LGS tercih sonuçları belli oldu.