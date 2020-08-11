Öğrencilerin yüzde 99’u ilk tercihine yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçis Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını dün açıkladı. Sınava girerek tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u ilk 3 tercihindeki Anadolu liselerinden birine yerleşti. Sınavsız yerleştirmelerde ise öğrencilerin yüzde 49.3'ü ilk tercihine, yüzde 92'si ise ilk 3 tercihinden birine yerleşti. Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu liselerinde yüzde 100 doluluk sağlandı. Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99.8, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı.Sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı 2019'da 139 bin 600 iken, liselere 138 bin 993 öğrenci yerleşmişti. Bu yıl ise bu liselere ayrılan 213 bin 940 kontenjana 212 bin 485 öğrenci yerleşme imkânı buldu. Böylece sınavlı okullara yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 53 arttı.MEB son 2 yılda mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için önemli adımlar atmış ve çok sayıda projeyi hayata geçirmişti. Bu adımlar meslek liselerine ilgiyi artırdı, mesleki ve teknik eğitim daha cazip hale geldi. Geçen yıl sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerine 23 bin 775 öğrenci yerleşirken, 2020'de bu sayı yüzde 64 artarak 39 bin 13'e yükseldi.İLK yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos'ta yapılacak, sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece ana yerleştirme süreci, 24 Ağustos'ta tamamlanmış olacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak