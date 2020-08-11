PMYO - Polislik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Polislik başvuru tarihleri ve 2020 PMYO taban puanları belli oldu mu?

YKS tercih dönemi sürerken polis olmak isteyen vatandaşlar 2020 PMYO taban puanları ile Polislik başvuru şartları gibi detayları araştırmaya başladı. YKS baraj puanı geçen adaylar bilindiği üzere Polis Meslek Yüksek Okulları'na başvuruda bulunabiliyor. Peki, PMYO başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Polislik başvurusu ve taban puanları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

POLİSLİK BAŞVURUSU: PMYO TABAN PUANLARI İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS tercih dönemi sürecinde binlerce vatandaş polislik başvuruları için detayları merak ediyor. Bu kapsamda PMYO taban puanları ile ilgili detaylar da araştırılıyor. 2020 Üniversite tercihleri bu sene 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Ancak Polis Meslek Yüksek Okulu başvuruları için 2020 puanlarını henüz açıklanmadı, gözler gelecek son dakika açıklamasında…