Rusya aşıyı buldu mu? Putin son dakika açıkladı: Rusya corona virüsü aşısını buldu mu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin corona virüsü aşısı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüm dünyada aşı çalışmaları sürerken bilim insanları aylar sonrası için tarih veriyordu. Bugün Rusya'dan gelen açıklama sonrası ise tüm Dünya bu sözlere kilitlendi. Peki, Rusya corona virüsü aşısını buldu mu, ne zaman kullanılabilecek? Rusya aşıyı buldu mu? İşte o açıklamanın detayları…

RUSYA AŞIYI BULDU MU, CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

İki aylık sürede insan üzerinde de denemelerin tamamlandığı ve Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen corona virüsü aşısı için bugün bir son dakika açıklaması gelmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşının tescillendiğini duyurdu…