Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğretmen seminerleri merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin seminer takvimi duyuruldu. MEB tarafından hazırlanan konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak. Konuya yönelik araştırmalar devam ederken seminer tarihleri araştırılıyor. Buna göre; Seminerler ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlayacak?

SEMİNERLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okulların açılmasına az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin 2020 Ağustos, Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı detayları belli oldu. Böylelikle Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak.

İşte detaylar…