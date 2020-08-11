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? 2020 ile başlayacak?

Okulların açılmasına kısa süre kala öğretmen seminerleri tarihleri gündemde merak edilmeye başlandı. tarafından 2020 ağustos ve eylül dönemi seminer takvimi açıklandı. Tüm hazırlıklar sürerken program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacak. Yeni eğitim öğretim yılına uyum sağlama amacıyla öğretmenlerin seminerleri bu süreçte yol gösterici olacak. Peki ? 2020 ile başlayacak?

Giriş Tarihi: 11.8.2020 14:25 ABONE OL
Seminerler ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlayacak?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğretmen seminerleri merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin seminer takvimi duyuruldu. MEB tarafından hazırlanan konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak. Konuya yönelik araştırmalar devam ederken seminer tarihleri araştırılıyor. Buna göre; ? 2020 MEB ile başlayacak?

SEMİNERLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okulların açılmasına az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin 2020 Ağustos, Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı detayları belli oldu. Böylelikle Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak.

İşte detaylar…

Seminerler ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlayacak?

ÖĞRETMENLERİN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ TARİHTE?

Öğretmenlerin mesleki seminer çalışmaları, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Öğrencilerin telafi eğitim programı, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar devam edecek.

Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak tarafından hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacak.

Seminerler ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlayacak?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

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Seminerler ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlayacak?
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