Son dakika: LGS boş kontenjan ve taban puanları yayınlandı mı? 2020 MEB E Okul giriş ile LGS nakil başvurusu ne zaman?

LGS boş kontenjanları ile ilgli birçok soru, liseye yerleşemeyen ya da lise değiştirmek isteyen öğrenciler tarafından arşatırılıyor. 2020 LGS sınavının tamamlanmasının ardından LGS lise tercih maratonu başladı. Peki, 2020 MEB LGS nakil başvurusu ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte, LGS nakil başvuruları ile ilgili lise adayı öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtı...
LGS NAKİL TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN
İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.
Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 2020'de başlayacak. Lise kayıt işlemleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Nakil süreci 26 Ağustos'a kadar devam edece
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