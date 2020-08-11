Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: LGS boş kontenjan ve taban puanları yayınlandı mı? 2020 MEB E Okul giriş ile LGS nakil başvurusu ne zaman?

Son dakika: ve taban puanları yayınlandı mı? 2020 E Okul giriş ile LGS nakil başvurusu ne zaman?

sınavının tamamlanmasının ardından ilk tercih maratonu da sona erdi. Lise tercihi yapan öğrenciler, nakil başvuruları ile birlikte LGS ve taban puanlarını da araştırmaya başladı. Peki, LGS lise tercih sonuçları açıklaması sonrası LGS boş kontenjanlar ve taban puanları tarafından yayınlandı mı? İşte, 2020 LGS tercihleri, lise nakil başvuruları hakkında detaylar ve MEB E Okul giriş ekranı...

Giriş Tarihi: 11.8.2020 11:17 Son Güncelleme: 11.8.2020 11:18 ABONE OL
LGS boş kontenjan ve taban puanları yayınlandı mı? 2020 MEB E Okul giriş ile LGS nakil başvurusu ne zaman?

boş kontenjanları ile ilgli birçok soru, liseye yerleşemeyen ya da lise değiştirmek isteyen öğrenciler tarafından arşatırılıyor. 2020 LGS sınavının tamamlanmasının ardından LGS lise tercih maratonu başladı. Peki, 2020 LGS nakil başvurusu ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte, LGS nakil başvuruları ile ilgili lise adayı öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtı...

LGS NAKİL TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS boş kontenjan ve taban puanları yayınlandı mı? 2020 MEB E Okul giriş ile LGS nakil başvurusu ne zaman?

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

LGS 2020 NAKİL BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI

LGS boş kontenjan ve taban puanları yayınlandı mı? 2020 MEB E Okul giriş ile LGS nakil başvurusu ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 2020'de başlayacak. Lise kayıt işlemleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Nakil süreci 26 Ağustos'a kadar devam edece

LGS boş kontenjan ve taban puanları yayınlandı mı? 2020 MEB E Okul giriş ile LGS nakil başvurusu ne zaman?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: LGS boş kontenjan ve taban puanları yayınlandı mı? 2020 MEB E Okul giriş ile LGS nakil başvurusu ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA