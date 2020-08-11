Son dakika: LGS boş kontenjan ve taban puanları yayınlandı mı? 2020 MEB E Okul giriş ile LGS nakil başvurusu ne zaman?

LGS boş kontenjanları ile ilgli birçok soru, liseye yerleşemeyen ya da lise değiştirmek isteyen öğrenciler tarafından arşatırılıyor. 2020 LGS sınavının tamamlanmasının ardından LGS lise tercih maratonu başladı. Peki, 2020 MEB LGS nakil başvurusu ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte, LGS nakil başvuruları ile ilgili lise adayı öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtı...

LGS NAKİL TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.