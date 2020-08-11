Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama!

Son dakika: 'ndan 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama!

Okulların açılmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! , okulların eğitim ve öğretime açılış tarihiyle ilgili, “ toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 21:22 Son Güncelleme: 11.8.2020 21:33 ABONE OL
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ | Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okullar Ağustos'ta açılacak mı? Tarih belli mi?

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA