Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 11 Ağustos 2020 Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto'nun yeni dönemde dördüncü hafta çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin devretmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi gösterilen şans oyununda heyecan artıyor. Zengin olma hayali ile büyük çekilişi bekleyenler Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna da cevap arıyor. 11 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Milli Piyango (MPİ) Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama işlemi yaparak size çıkan ikramiyeyi görebilirsiniz.
Süper Loto'nun büyük çekilişi öncesi heyecan giderek artıyor. Zengin olma hayali ile kuponlarını oluşturan vatandaşlar çekiliş için geri sayıma başladı.
Size çıkan ikramiyeyi aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak bilet numaranızı yazıp kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Süper Loto'nun 4. hafta çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleştirilecek. Çekilişin hemen ardından kazandıran numaraları bu başlık altından görebilirsiniz.
9 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA
Bir önceki çekilişin kazanan numaraları: 4-6-14-22-38-58
Süper Loto'da kazandıran numaraları www.millipiyangonline.com ve aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz. Çekilişin hemen ardından Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak ve sabah.com.tr'den takip edilebilecek.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.