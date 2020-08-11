Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 11 Ağustos 2020 Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

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sonuçları ve bilet sorgulama! 11 Ağustos 2020 Süper Loto çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

’nun dördüncü hafta çekilişi için heyecan dorukta. Yeni dönemde online olarak oynanabilen şans oyununun bir önceki çekilişinde büyük ikramiye devretti. Bu nedenle vatandaşlar tarafından ilgi bir hayli arttı. Zengin olma hayali ile dilediği rakamları seçerek kuponlarını oluşturan kişiler geri sayıma başladı. Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. ve bilet sorgulama ekranı üzerinden size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla bu başlık altından öğrenebileceksiniz. İşte 11 Ağustos 2020 MPİ Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

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Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 11 Ağustos 2020 Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'nun yeni dönemde dördüncü hafta çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin devretmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi gösterilen şans oyununda heyecan artıyor. Zengin olma hayali ile büyük çekilişi bekleyenler saat kaçta açıklanacak sorusuna da cevap arıyor. 11 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. (MPİ) Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama işlemi yaparak size çıkan ikramiyeyi görebilirsiniz.

11 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun büyük çekilişi öncesi heyecan giderek artıyor. Zengin olma hayali ile kuponlarını oluşturan vatandaşlar çekiliş için geri sayıma başladı.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA

Size çıkan ikramiyeyi aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak bilet numaranızı yazıp kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 11 Ağustos 2020 Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'nun 4. hafta çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleştirilecek. Çekilişin hemen ardından kazandıran numaraları bu başlık altından görebilirsiniz.

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Bir önceki çekilişin kazanan numaraları: 4-6-14-22-38-58

Süper Loto'da kazandıran numaraları www.millipiyangonline.com ve aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz. Çekilişin hemen ardından Online üzerinden duyurulacak ve sabah.com.tr'den takip edilebilecek.

Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 11 Ağustos 2020 Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 11 Ağustos 2020 Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 11 Ağustos 2020 Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 11 Ağustos 2020 Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?
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