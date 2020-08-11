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Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? ile 2020 Üniversite elektronik kayıtları ne zaman yapılacak?

tercih dönemi devam ederken milyonlarca vatandaş üniversite kayıtları için de bekleyişe geçti. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar kazandıkları okullara öncelikli olarak elektronik ortamda kayıtlarını gerçekleştirecek. Her sene olduğu gibi bu tarihler de YKS tercih kılavuzuyla beraber duyurulmuştu. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? ile 2020 Üniversite elektronik kayıtları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.8.2020 15:24 ABONE OL
Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? YÖK ile 2020 Üniversite elektronik kayıtları ne zaman yapılacak?

Üniversite kayıtları için tarihler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. tercih maratonu tüm hızıyla devam ederken adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kayıt işlemlerine başlayacak. Buna göre; Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? ile 2020 Üniversite elektronik kayıtları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

için binlerce YKS adayının araştırmaları sürüyor. Tercih dönemi devam ederken bu dönemin sona ermesiyle beraber adaylar yerleştirme sonuçlarını öğrenecek ve kazandıkları okula kaydını yaptıracak.

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? YÖK ile 2020 Üniversite elektronik kayıtları ne zaman yapılacak?

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2020 tercih kılavuzuna göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTELER BU SENE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama ise bulunmuyor ancak yapıldığı takdirde açıklama detayları haberimizin içerisinde olacaktır.

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? YÖK ile 2020 Üniversite elektronik kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2020-, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

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Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? YÖK ile 2020 Üniversite elektronik kayıtları ne zaman yapılacak?
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