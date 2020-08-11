Üniversite kayıtları için tarihler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YKS tercih maratonu tüm hızıyla devam ederken adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kayıt işlemlerine başlayacak. Buna göre; Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? YÖK ile 2020 Üniversite elektronik kayıtları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Üniversite kayıt tarihleri için binlerce YKS adayının araştırmaları sürüyor. Tercih dönemi devam ederken bu dönemin sona ermesiyle beraber adaylar yerleştirme sonuçlarını öğrenecek ve kazandıkları okula kaydını yaptıracak.