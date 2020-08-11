Üniversite kayıtları için tarihler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YKS tercih maratonu tüm hızıyla devam ederken adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kayıt işlemlerine başlayacak. Buna göre; Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? YÖK ile 2020 Üniversite elektronik kayıtları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…
Üniversite kayıt tarihleri için binlerce YKS adayının araştırmaları sürüyor. Tercih dönemi devam ederken bu dönemin sona ermesiyle beraber adaylar yerleştirme sonuçlarını öğrenecek ve kazandıkları okula kaydını yaptıracak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2020 YKS tercih kılavuzuna göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
ÜNİVERSİTELER BU SENE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?
Bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama ise bulunmuyor ancak yapıldığı takdirde açıklama detayları haberimizin içerisinde olacaktır.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.