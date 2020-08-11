YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU nasıl kullanılır? YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları 2020

ÖSYM 2020, takvimi doğrultusunda üniversite tercih işlemleri 6 Ağustos'ta başlamıştı. 14 Ağustos'a kadar sürecek olan tercih işlemleri adayların hangi üniversiteye gideceklerinde belirleyici olacak. Bu noktada, bilinçli adımlarla ilerlemek isteyen bireyler 'YÖK Atlas Tercih Robotu nasıl kullanılır?' sorusunun yanıtını araştırıyor.
İşte detaylar;
YÖK Atlas tercih robotu, üniversite ve meslek tercihi yapacak olan adayların bilinçli ve sağlıklı adımlar atmalarına, tercihlerini bu doğrultuda yapmalarına yardımcı olan sistemdir. 6 Ağustos tarihinde başlayan YKS tercihleri son gün ise 14 Ağustos 2020 tarihidir.
Haberimizin içerisinden YÖK Atlas tercih robotu kullanımı ile YKS tercihlerine ilişkin tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
YKS KONTENJAN KILAVUZU
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.
Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN
YÖK ATLAS GÜNCELLENDİ
Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki modüller güncellenerek, 2020-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı. YÖK Atlas programına, 2020-YKS sonrasında tercih yapacaklar için faydalı olacağı düşünülen "Üniversitelerimiz" adlı yeni bir modül daha eklendi.
Kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları Meslek Atlas modülündeYÖK Atlas'taki "Meslek Atlası" ile "Tercih Listesi" modülleri sayesinde adaylar, daha detaylı bilgilere ulaşacak.
Adaylar, Meslek Atlası modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerde yer alan lisans ve önlisans programları ile ilgili meslek bazında kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detaylarına ulaşabilecek.
ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YKS BARAJ PUANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Pandemi sebebiyle YÖK yaptığı yazılı açıklamada TYT'de baraj puanın 150, AYT ve YDT sınavlarının baraj puanlarını 170'e çekildiğini açıkladı. TYT'de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan üniversiteleri tercih edebilecek. TYT sınavından en az 150 puan alan öğrenciler meslek yüksekokulu ve ön lisans programlarını tercih edebilecek. Programlarını tercih edebilecek. AYT ve YDT sınav puanlarıyla üniversite tercihi yapacak adayların sınavlardan en az 170 puan alması gerekecek.