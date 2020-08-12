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Haberler Eğitim Haberleri 2. tercihler lise boş kontenjanları: 2020 MEB LGS lise boş kontenjan sayısı ve e-okul nakil başvurusu ekranı

2. tercihler lise boş kontenjanları: 2020 lise sayısı ve e-okul nakil başvurusu ekranı

nakil başvuruları ve lise sayısı, LGS’y giren öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. LGS lise boş kontenjanları ile lise () tarafından e-okul üzerinden erişime açıldı. Özellikle LGS tercihi yapamayan ya da lise nakil başvurusu yapmak isteyenler “boş kontenjan var ama puanım yetmiyor, LGS nakil başvuruları nasıl yapılır ve lise boş kontenjan sayısı e-okul sorgulama ekranı” gibi soruların yanıtını araştırıyor. Aşağıda, LGS lise boş kontenjan sayısı ve merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 07:23 ABONE OL
2. tercihler lise boş kontenjanları: 2020 MEB LGS lise boş kontenjan sayısı ve e-okul nakil başvurusu ekranı

sınavı koordinesinde gerçekleştirildi ve ilk tercih dönemi sona erdi. LGS tercihi sonucu yerleşemeyen ya da lise nakil başvurusu yapacak olan öğrenciler, lise sayısı ve 2020 lise hakkında araştırma yapıyor. En sık karşılaşılan sorular arasında ise "boş kontenjan var ama puanım yetmiyor" sorunu yer almakta. Bu başlık altında, MEB ile yayınlanan 2020 LGS lise boş kontenjan sorgulama ekranı ve LGS lise nakil başvurusu adımları yer almaktadır.

LGS NAKİL TERCİH DÖNEMİ: LİSE BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS nakil başvuru işlemleri için, aşağıda yer alan 2020 boş kontenjan sorgulama ekranı üzerinden bilgi edinilebilir:

2. tercihler lise boş kontenjanları: 2020 MEB LGS lise boş kontenjan sayısı ve e-okul nakil başvurusu ekranı

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

LGS 2020 NAKİL BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI

2. tercihler lise boş kontenjanları: 2020 MEB LGS lise boş kontenjan sayısı ve e-okul nakil başvurusu ekranı

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 2020'de başlayacak. Lise kayıt işlemleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Nakil süreci 26 Ağustos'a kadar devam edece

2. tercihler lise boş kontenjanları: 2020 MEB LGS lise boş kontenjan sayısı ve e-okul nakil başvurusu ekranı

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?
10 Ağustos Kabine Toplantı'sının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların durumu ile ilgili açıklamalarda bulunmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusuna ve detaylara yönelik son dakika açıklamalarında bulundu.

Okulların açılış tarihi ve detayları şöyle;

2. tercihler lise boş kontenjanları: 2020 MEB LGS lise boş kontenjan sayısı ve e-okul nakil başvurusu ekranı

'ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİ RİSKE ETMEYİZ'

Risklerimiz nelerdir. Bütün bunları kurumlarla konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir öğretmenimizin, çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Biz bir öğrencimizin zarar göreceği bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturmak konusunda bir adım atabilir miyiz? Böyle bir konu olur mu! Bilim Kurulu'na danışıyoruz.

2. tercihler lise boş kontenjanları: 2020 MEB LGS lise boş kontenjan sayısı ve e-okul nakil başvurusu ekranı

Dünyadaki diğer ülkeleri de günlük olarak izliyoruz. Biz bu meseleye bakanlıklarımız olarak sarıldık. Güçlü tutuyoruz. Şuna güvensin toplum; böyle bir karar alınırken riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle buna insansın. Bir şekilde bizim bu konularda verilecek kararımızı dikkatle verdiğimize emin olsunlar.

'NİYETİMİZ OKULLARI AÇMAK'

Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım. 2 ay sonrasına ilişkin tabloyu bilmiyoruz ki net bir şeyden bahsedelim. Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu.

2. tercihler lise boş kontenjanları: 2020 MEB LGS lise boş kontenjan sayısı ve e-okul nakil başvurusu ekranı

Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirmek noktasında büyük bir gayretin içindeyiz. Yani bizim niyetimiz okulları açmaktır.

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2. tercihler lise boş kontenjanları: 2020 MEB LGS lise boş kontenjan sayısı ve e-okul nakil başvurusu ekranı
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