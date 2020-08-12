2. tercihler lise boş kontenjanları: 2020 MEB LGS lise boş kontenjan sayısı ve e-okul nakil başvurusu ekranı

LGS sınavı MEB koordinesinde gerçekleştirildi ve ilk tercih dönemi sona erdi. LGS tercihi sonucu yerleşemeyen ya da lise nakil başvurusu yapacak olan öğrenciler, lise boş kontenjan sayısı ve 2020 lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. En sık karşılaşılan sorular arasında ise "boş kontenjan var ama puanım yetmiyor" sorunu yer almakta. Bu başlık altında, MEB ile yayınlanan 2020 LGS lise boş kontenjan sorgulama ekranı ve LGS lise nakil başvurusu adımları yer almaktadır.

LGS NAKİL TERCİH DÖNEMİ: LİSE BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS nakil başvuru işlemleri için, aşağıda yer alan 2020 boş kontenjan sorgulama ekranı üzerinden bilgi edinilebilir: