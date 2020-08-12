AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? 2020 AÖF yaz okulu sınavları nasıl, online mı yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okulu heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler, 20 ila 28 Temmuz tarihleri arasında yaz okulu kayıt işlemlerini tamamladı. Kayıtların ardından en çok merak edilen konu ise AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağı olarak öne çıkıyor. Öyle ki, yüz binlerce öğrenci için 2020 AÖF yaz okulu sınav tarihi oldukça önemli bir konu durumunda.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF yaz okulu sınav tarihi, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Buna göre,AÖF yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL OLACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 'AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?' sorusuna yanıt verildi.