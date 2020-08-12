Bilim Kurulu toplantısı sonrası üniversiteler kararı bekleniyor: Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim olacak mı?

Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 krizinin gerçekten yoğun yaşanılan bir insanlık trajedisi olduğunu belirten Saraç, "Ve hepimizi birçok konuda daha derin ve daha kapsamlı düşünmeye sevk ediyor. Sağlıkta ve korunmada bireyleri tehdit eden ciddi riskler, ailelerin gelirlerindeki azalmalar, ulaşım kısıtlamaları, barınma gibi temel sorunlar, 2020-2021 eğitim yılında da tüm dünyayı olduğu gibi Türk yükseköğretimini de etkileyecektir" görüşünü ifade etti.

"DİLEĞİMİZ BİR AN ÖNCE YÜZ YÜZE EĞİTİM"

YÖK olarak, bu alanda rektörler ve ilgili kurullar ile tartışarak aldıkları ve neredeyse her hafta yeniden gözden geçirdikleri çerçeve yasalar ve yönetmelikleri üniversitelere gönderdiklerini kaydeden Prof. Dr. Saraç, yeni eğitim yılı konusunda, "Henüz krizin gelecek eğitim yılı ile ilgili etkilerinin ne olacağını net olarak göremiyoruz.